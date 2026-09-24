Al via Excellence Greg, nuova società del Gruppo Excellence dedicata a Finance, Models and Performance

(Teleborsa) - Integrare competenze specialistiche, strumenti proprietari e conoscenza dei mercati per aiutare le imprese a migliorare la gestione dei rischi, i processi e le performance. È questo l’obiettivo di Excellence Greg – Finance, Models and Performance, nuova società del Gruppo Excellence, rivolta principalmente alle imprese assicurative e finanziarie e, più in generale, alle aziende che intendono intervenire sui temi di risk management, ottimizzazione dei processi, governance, pianificazione e controllo e Finance.



La nuova organizzazione nasce dall’iniziativa di Giuliano Bevivino e Giammaria Famiglietti, Founder & Managing Partner, e di Rocco Roberto Cerchiara ed Emanuele Patrini, Partner, che riuniscono competenze maturate nel settore assicurativo e nella consulenza, in particolare negli ambiti attuariale, risk management, governance e finanza.



"Abbiamo scelto di costruire Excellence Greg intorno a tre elementi: competenze tecniche verticali, strumenti personalizzati e conoscenza delle dinamiche di mercato – dichiarano Giuliano Bevivino e Giammaria Famiglietti, Founder & Managing Partner della nuova società –. Vogliamo offrire una consulenza capace di adattarsi alle esigenze specifiche delle imprese, mantenendo la flessibilità necessaria per costruire relazioni professionali di lungo periodo. L’obiettivo è andare oltre il singolo progetto e contribuire alla creazione di valore tangibile per il cliente".



"Excellence Greg completa e rafforza la nostra capacità di accompagnare banche, assicurazioni e imprese finanziarie su una gamma sempre più ampia di esigenze, mettendo al tempo stesso queste competenze a disposizione anche di aziende di altri settori – afferma Maurizio Primanni, CEO del Gruppo Excellence –. Le sue competenze specialistiche si integrano con quelle già presenti nel Gruppo, creando sinergie nello sviluppo digitale, nell’intelligenza artificiale, nella sostenibilità e negli ambiti strategici, di change management e governance. La logica è quella che guida la crescita di Excellence: mettere insieme professionalità complementari per affrontare le esigenze delle aziende con una visione integrata".



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

Condividi

```