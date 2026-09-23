Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Acquisto per CoreWeave

Finanza
Acquisto per CoreWeave
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Vigoroso rialzo per la startup di intelligenza artificiale, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,55%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 86,75 USD, con stop loss individuato a quota 78,11 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```