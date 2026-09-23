Acquisto per CoreWeave

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Vigoroso rialzo per la startup di intelligenza artificiale , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,55%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 86,75 USD, con stop loss individuato a quota 78,11 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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