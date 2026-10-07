Aie, i governi chiedono di accelerare il rilascio delle scorte di petrolio: priorità al diesel

Finora rilasciati 325 milioni di barili.

(Teleborsa) - I governi membri dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno espresso sostegno all'accelerazione dei rilasci di scorte petrolifere annunciati con l'azione collettiva di marzo 2026, "con l'obiettivo di completarli il prima possibile". Lo si legge nella dichiarazione diffusa dal direttore esecutivo Fatih Birol dopo la riunione di oggi. I membri hanno inoltre sostenuto di dare priorità, "nella misura del possibile", al rilascio delle scorte di diesel, "data l'attuale tensione sui mercati" del prodotto.



I numeri



Finora sono stati rilasciati circa 325 milioni di barili nell'ambito dell'azione collettiva, con alcuni Paesi che hanno immesso volumi superiori a quelli promessi. Il rilascio integrale delle scorte già annunciate ma non ancora immesse porterebbe sul mercato circa 100 milioni di barili. I governi dispongono ancora di scorte pubbliche di emergenza per circa 1,1 miliardi di barili, di cui oltre 200 milioni di diesel. L'Aie, si legge, "è pronta a rilasciare ulteriori scorte sul mercato se e quando necessario".



Il contesto



I partecipanti hanno espresso "forte apprezzamento" per la risposta dell'Aie agli effetti energetici della crisi dello Stretto di Hormuz e hanno ribadito l'impegno a completare l'azione di marzo, sottolineando il ruolo del Segretariato nel monitorare i progressi e fornire analisi aggiornate del mercato. Hanno inoltre accolto con favore la recente dichiarazione dei leader del G7 su sicurezza energetica e stabilità dei mercati, in particolare il richiamo all'importanza del libero flusso degli scambi energetici. Il quadro sarà riesaminato alla prossima riunione del Consiglio direttivo dell'Aie, in programma la settimana prossima.



L'annuncio francese



La Francia ha intanto annunciato il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio nell'arco di tre mesi per placare le tensioni sul prezzo dei carburanti. Il premier Sébastien Lecornu ha spiegato che questa decisione porterà ad "un calo compreso tra i 10 e i 18 centesimi".



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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