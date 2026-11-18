Usa, scorte petrolio settimanali aumentano contro le attese

(Teleborsa) - Sono aumnetate contro le previsioni le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 13 novembre 2026, si sono incrementate di 3,4 milioni di barili a 417,8 MBG, contro attese per un calo di 0,5 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano aumentati di circa 4,66 milioni di barili.



É incrementato anche lo stock di distillati che si è attestato a quota 104,9 MBG dai 103,3 MBG della settimana precedente, così come le scorte di benzine che hanno registrato una crescita di 5,2 milioni a quota 215,9 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono invece calate di 3,2 milioni MBG a 276,4 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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