Usa, scorte petrolio settimanali diminuiscono più delle attese

(Teleborsa) - Sono diminuite più delle previsioni le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 23 ottobre 2026, sono calate di 1,9 milioni di barili a 410,6 MBG, contro attese per una variazione nulla. La settimana precedente gli stock di greggio erano diminuiti di circa 3,1 milioni di barili.



In calo anche lo stock di distillati che si è attestato a quota 102,8 MBG dai 104,3 MBG della settimana precedente, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 3,9 milioni a quota 209,2 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate leggermente di 0,1 milioni MBG a 282,6 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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