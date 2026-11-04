Usa, scorte petrolio settimanali diminuiscono contro le attese

Il quinto calo settimanale consecutivo

(Teleborsa) - Sono diminuite contro le previsioni le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 30 ottobre 2026, sono calate di 0,9 milioni di barili a 409,8 MBG, segnando il quinto calo settimanale consecutivo, contro attese per un incremento di 0,9 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano diminuiti di circa 1,9 milioni di barili.



In calo anche lo stock di distillati che si è attestato a quota 99,3 MBG dai 102,8 MBG della settimana precedente, mentre le scorte di benzine hanno registrato una flessione marginale di 0,2 milioni a quota 209,0 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 0,4 milioni MBG a 282,2 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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