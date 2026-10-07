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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un controllato -0,04%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8479, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8499. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8473.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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