Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un controllato -0,04%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8479, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8499. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8473.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)