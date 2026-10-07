Milano 6-ott
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / Yen, che conclude in progresso dello 0,48%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 177,493. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 178,343. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 179,193.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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