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Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,79%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.458,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,79%
Ribasso per Londra, in flessione dello 0,79%, termina le contrattazioni a 10.458,5 punti.
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