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Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,79%
Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.458,5 punti
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07 ottobre 2026 - 17.43
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Ribasso per Londra, in flessione dello 0,79%, termina le contrattazioni a 10.458,5 punti.
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