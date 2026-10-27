Milano 13:41
49.323 +0,28%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:41
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Francoforte 13:41
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta segnando un calo dello 0,99%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.722,1 con primo supporto visto a 10.645,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.629,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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