Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta segnando un calo dello 0,99%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.722,1 con primo supporto visto a 10.645,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.629,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)