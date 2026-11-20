Milano
17:35
48.704
-2,48%
Nasdaq
19:09
25.496
-3,85%
Dow Jones
19:09
48.758
-0,69%
Londra
17:35
10.346
-1,02%
Francoforte
17:35
24.803
-2,60%
Venerdì 20 Novembre 2026, ore 19.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dell'1,02%
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dell'1,02%
Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.346,34 punti
In breve
,
Finanza
20 novembre 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per Londra, in flessione dell'1,02%, termina le contrattazioni a 10.346,34 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,30%
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,14%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,43%
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,75%
Titoli e Indici
FTSE 100
-1,02%
Altre notizie
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,93%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/10/2026
Borsa: A picco Londra, in forte calo dell'1,76%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/11/2026
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,29%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,32%
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto