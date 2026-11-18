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Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,30%
Il FTSE 100 termina a 10.551,17 punti
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Finanza
18 novembre 2026 - 17.43
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Seduta in calo per Londra, che retrocede dell'1,30% e chiude a 10.551,17 punti.
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