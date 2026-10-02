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Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,71%
L'Indice Hang Seng termina a 23.945,02 punti
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02 ottobre 2026 - 10.25
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Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -2,71% e chiude la seduta a 23.945,02 punti.
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