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Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,71%

L'Indice Hang Seng termina a 23.945,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,71%
Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -2,71% e chiude la seduta a 23.945,02 punti.
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