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Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,53%
L'Indice Hang Seng termina a 24.704,75 punti
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24 settembre 2026 - 06.20
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Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -1,53% e chiude la seduta a 24.704,75 punti.
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