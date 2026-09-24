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Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,53%

L'Indice Hang Seng termina a 24.704,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,53%
Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -1,53% e chiude la seduta a 24.704,75 punti.
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