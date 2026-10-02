Milano 1-ott
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Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,64%

L'Indice Hang Seng termina a 23.964,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,64%
Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -2,64% e chiude la seduta a 23.964,38 punti.
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