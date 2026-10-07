Ecofin: focus su extraprofitti, Roma in pressing su flessibilità

(Teleborsa) - Non è previsto alcun confronto al Consiglio Ue Ecofin a Lussemburgo sulla flessibilità di bilancio legata al caro-energia e all'ipotesi di considerare l'impatto dell'inflazione nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità. Lo si apprende da un alto diplomatico europeo in vista della riunione.



Ecofin: punto su extraprofitti





"No, non è previsto", ha affermato interpellato sul tema. Durante la colazione informale tra i ministri dell'Economia dei 27 si parlerà invece di extraprofitti. Ho capito che la lettera della presidente del Consiglio italiana era alla presidente della Commissione". "Ovviamente, qualsiasi lettera proveniente da un capo di governo viene presa nella dovuta considerazione" dalla presidenza del Consiglio Ue. E' stata ricevuta "ricevuta soltanto due giorni fa".



Su flessibilità Giorgetti non molla



Fonti del Mef intanto precisano che "Come già accaduto nel mese di marzo scorso, il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti porterà all'attenzione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin che si svolgerà a Lussemburgo giovedì e venerdi prossimi il tema delle gravi conseguenze economiche sui conti pubblici causate dall'impennata dell'inflazione".



"Il fatto che non ci sia uno specifico punto del giorno su 'inflazione e regola di spesa' non vuol dire che non sarà in discussione, come già accaduto altre volte. Nello specifico l'argomento troverà spazio nelle discussioni dell'Eurogruppo al punto dell'Odg 'impatto dei mercati dell'energia sull'economia dell'area euro' e in apertura dei lavori dell'Ecofin di venerdì al punto 'situazione economica europea in apertura dei lavori venerdì'".





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