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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Utilities
Giornata negativa per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la seduta a 550,64 punti, in calo dell'1,20%.
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