Francoforte: calo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,54 Euro. Primo supporto visto a 14,18. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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