Francoforte: calo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,54 Euro. Primo supporto visto a 14,18. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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