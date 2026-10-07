Londra: in calo Lion Finance Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Lion Finance Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia evidenzia un declino dei corsi verso area 129,9 sterline con prima area di resistenza vista a 132. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 129,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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