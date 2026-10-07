Londra: in calo Lion Finance Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Lion Finance Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia evidenzia un declino dei corsi verso area 129,9 sterline con prima area di resistenza vista a 132. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 129,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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