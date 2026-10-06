Londra: risultato positivo per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.



L'andamento di Lion Finance Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 133,7 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 136,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 132.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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