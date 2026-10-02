Londra: rosso per Lion Finance Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Lion Finance Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 130,4 sterline con area di resistenza individuata a quota 135,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 128,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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