Londra: rosso per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Lion Finance Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 130,4 sterline con area di resistenza individuata a quota 135,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 128,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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