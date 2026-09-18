Londra: positiva la giornata per Lion Finance

(Teleborsa) - Balza in avanti Lion Finance , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,82%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lion Finance rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Lion Finance sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 143,4 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 139,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 147.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```