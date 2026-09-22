Orientamento rialzista per Informa
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Prepotente rialzo per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, parte del FTSE 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,49% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 8,964 sterline, con stop loss calcolato a quota 8,394 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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