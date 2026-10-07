Parigi: giornata depressa per Saint Gobain

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di materiali edili , che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Saint Gobain è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società attiva nell'edilizia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 65,36 Euro. Prima resistenza a 66,46. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 64,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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