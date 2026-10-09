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Parigi: positiva la giornata per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Capgemini
Bene la società attiva nella fornitura di servizi IT, con un rialzo del 3,61%.
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