Parigi: movimento negativo per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Retrocede la società di servizi francese, con un ribasso dell'1,91%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Veolia Environnement rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 30,52 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 31,13. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 31,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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