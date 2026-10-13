Parigi: andamento rialzista per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Veolia Environnement più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo dell'utility francese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32,11 Euro. Supporto stimato a 31,59. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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