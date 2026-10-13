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Parigi: risultato positivo per Veolia Environnement

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Veolia Environnement
Seduta vivace oggi per la società di servizi francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
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