Milano 17:35
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Dow Jones 20:56
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Parigi: movimento negativo per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Eurofins Scientific
Ribasso composto e controllato per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.
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