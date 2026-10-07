Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
31.225 +0,48%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 6-ott
10.542 0,00%
Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

Attese positive per Veolia Environnement

Finanza
Attese positive per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Brillante rialzo per la società di servizi francese, parte del CAC40, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,89%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Veolia Environnement ai prezzi attuali pari a 31,34 Euro, con stop loss individuato in area 29,3 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```