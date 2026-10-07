Milano 17:06
49.940 -2,58%
Nasdaq 17:06
31.010 -0,69%
Dow Jones 17:06
50.969 -1,07%
Londra 17:06
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Francoforte 17:06
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Petrolio a 90,73 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 90,73 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 90,73 dollari per barile alle 15:40.
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