ENA, assemblea il 15 dicembre per nuovo CdA
(Teleborsa) - Il CdA di ENA, facendo seguito a quanto comunicato il22 ottobre, convoca l'assemblea degli azionisti per il 15 dicembre prossimo alle ore, in prima convocazione (16 dicembre in seconda convocazione), per nominare un nuovo consiglio di amministrazione.
Sino alla nomina del nuovo Consiglio, l’attuale organo amministrativo, decaduto il 30 settembre, rimarrà in carica in regime di prorogatio, nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, per garantire la continuità gestionale della società.
Inoltre, ENA, facendo seguito a quanto comunicato il 29 gennaio scorso, rende noto inoltre che Cinzia Tarabella, presidente del consiglio di amministrazione, continuerà a ricoprire ad interim il ruolo di investor relator fino al 31 dicembre prossimo.
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