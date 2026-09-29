Volotea avvia la fase di ristrutturazione

Presentata istanza di fallimento preventivo al Tribunale di Barcellona

(Teleborsa) - Volotea ha presentato al Tribunale Commerciale n. 9 di Barcellona istanza di fallimento preventivo con l’obiettivo di ristrutturare il proprio debito e garantire la continuità operativa.



Nel 2025 la compagnia aerea ha registrato una perdita di 94,2 milioni di euro, rispetto ai 64 milioni di euro riportati nel bilancio consolidato, con ricavi pari a 817,9 milioni di euro e un Ebitda di 2,4 milioni di euro. Risultati che hanno fatto aumentare il patrimonio netto negativo a 570 milioni di euro.



Il piano di ristrutturazione prevede una riduzione della flotta e l’adeguamento del personale. Secondo indiscrezioni, i 44 aeromobili attualmente in esercizio si dovrebbe ridurre all’incirca di una decina di unità.

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