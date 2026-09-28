Renovalo, nuova commessa pubblica da circa 2,2 milioni di euro

Avvio lavori a breve, atteso completamento entro 2027

(Teleborsa) - Renovalo si è aggiudicata in via definitiva l’appalto pubblico con il Ministero della Difesa – 8° Reparto Infrastrutture di Roma per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di un immobile situato in via dei Bersaglieri a Roma (Città militare della Cecchignola).



La commessa e le tempistiche

Il valore complessivo dell’appalto è pari a circa 2,2 milioni di euro, con avvio delle attività previsto entro l’anno 2026 e completamento dei lavori entro il 2027.



La commessa - spiega una nota - si inserisce nel percorso di crescita delle commesse di natura pubblica delineato nel Piano Industriale 2026-2029 della Società e conferma il progressivo rafforzamento del posizionamento di Renovalo nel segmento delle opere pubbliche e della riqualificazione energetica ad alto contenuto tecnologico.



Le parole dell'AD

Guerino Cilli, Amministratore Delegato di Renovalo, ha così commentato: "L’aggiudicazione di questa commessa rappresenta un passaggio significativo nell'attuazione del nostro piano industriale, che prevede un graduale riequilibrio del portafoglio dal mercato privato a quello pubblico e il consolidamento del Gruppo nel ruolo di General Contractor. Questo risultato, inoltre, rafforza il rapporto di collaborazione con il Ministero della Difesa e rappresenta una conferma delle nostre capacità realizzative e della solidità del nostro modello operativo. Proseguiremo con impegno e responsabilità, nel pieno rispetto dei tempi e degli standard di qualità richiesti, per contribuire alla realizzazione di opere di rilievo per la collettività".

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