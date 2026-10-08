Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
La giornata del 7 ottobre chiude piatta per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che riporta un -0,04%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 102,32, con il supporto più immediato individuato in area 99,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 98,85.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)