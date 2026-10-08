Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
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Dow Jones 7-ott
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Londra 7-ott
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Francoforte 7-ott
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

La giornata del 7 ottobre chiude piatta per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che riporta un -0,04%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 102,32, con il supporto più immediato individuato in area 99,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 98,85.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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