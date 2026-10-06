Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Sessione negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina in flessione a 100,26.
Nel breve periodo, il greggio presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 103,18 e supporto a 96,87. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 109,49.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)