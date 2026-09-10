Milano 12:59
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Nasdaq 9-set
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Dow Jones 9-set
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Londra 12:59
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Francoforte 12:59
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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,08%)

Il DAX prende il via a 25.555,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,08%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,08%, a quota 25.555,66 in apertura.
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