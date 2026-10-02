Milano 10:43
50.643 +0,81%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:43
10.496 +0,65%
Francoforte 10:43
25.214 +1,10%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,22%)

Il DAX prende il via a 24.995,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,22%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,22%, a quota 24.995,29 in apertura.
Condividi
```