Milano 11:27
52.176 +0,80%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:27
10.726 +0,39%
Francoforte 11:28
25.475 +0,40%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (0%)

Il DAX prende il via a 25.374,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto 0%, a quota 25.374,34 in apertura.
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