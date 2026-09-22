Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,07%)

Il DAX prende il via a 25.592,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,07%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,07%, a quota 25.592,98 in apertura.
Condividi
```