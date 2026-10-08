Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,31%

Hang Seng a 23.963,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,31%
Indice Hang Seng -1,31% a quota 23.963,31 all'apertura pomeridiana.
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