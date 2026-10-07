Milano 6-ott
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Dow Jones 6-ott
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Londra 6-ott
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Francoforte 6-ott
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,46%

Hang Seng a 24.151,9 punti

In breve, Finanza
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