Milano 17-set
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Dow Jones 17-set
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Londra 17-set
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Francoforte 17-set
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,22%

Hang Seng a 24.768,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,22%
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