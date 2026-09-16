Milano 15-set
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Nasdaq 15-set
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Dow Jones 15-set
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Londra 15-set
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Francoforte 15-set
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,88%

Hang Seng a 24.697,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,88%
Indice Hang Seng -0,88% a quota 24.697,35 all'apertura pomeridiana.
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