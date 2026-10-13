Milano
9:41
50.231
+0,39%
Nasdaq
12-ott
30.665
0,00%
Dow Jones
12-ott
51.851
+0,38%
Londra
9:41
10.759
+0,96%
Francoforte
9:41
25.343
+0,26%
Martedì 13 Ottobre 2026, ore 09.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,15%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,15%
Hang Seng a 24.176,05 punti
In breve
,
Finanza
13 ottobre 2026 - 07.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice Hang Seng -0,15% a quota 24.176,05 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,52%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,98%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,08%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,35%
Altre notizie
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,57%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,22%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,31%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,35%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,54%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,1%
Guide
Credit spread: cos’è, come si calcola e cosa indica sul rischio di obbligazioni e titoli di Stato
Il credit spread indica quanto rendimento in più offre un’obbligazione rispetto a un titolo considerato più sicuro e utilizzato come riferimento.
leggi tutto