"Buy" per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta trascurata per la società leader nei trattamenti anti-age , componente dell' S&P-500 , che archivia la giornata con un timido 0% e presenta una situazione tecnica orientata al rialzo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 95,6 USD, con stop loss fissato a livello 239,3 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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