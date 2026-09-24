Rialzo in agguato per Estee Lauder
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per la società leader nei trattamenti anti-age, tra i componenti dell'S&P-500, che termina gli scambi con un moderato 0% e mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Le azioni di Estee Lauder, su questi prezzi fissati a 98,83 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 239,3 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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