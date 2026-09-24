Rialzo in agguato per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per la società leader nei trattamenti anti-age , tra i componenti dell' S&P-500 , che termina gli scambi con un moderato 0% e mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Le azioni di Estee Lauder , su questi prezzi fissati a 98,83 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 239,3 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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