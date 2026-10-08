E.ON completa l'acquisizione di OVO nel Regno Unito

(Teleborsa) - E.ON , colosso tedesco delle energie rinnovabili, ha completato l'acquisizione del fornitore di energia britannico OVO, annunciata lo scorso maggio. L'operazione si è conclusa in seguito alla recente approvazione da parte della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito. Con questo passaggio, E.ON rafforza la propria posizione nel Regno Unito, uno dei mercati energetici più importanti d'Europa e, al contempo, il secondo mercato retail del Gruppo. Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto.



"L'acquisizione di OVO rappresenta una tappa fondamentale per le nostre attività retail nel Regno Unito - ha detto Marc Spieker, Chief Operating Officer Commercial di E.ON - Uniamo una maggiore dimensione operativa, in un mercato fortemente digitalizzato, alla nostra capacità di innovazione. Ciò ci consentirà di rendere disponibili ancora più rapidamente soluzioni energetiche intelligenti e flessibili. Grazie a tali soluzioni, i nostri clienti potranno ridurre significativamente i costi energetici, contribuendo attivamente alla transizione energetica".

Condividi

```