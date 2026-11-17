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Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in ottobre
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17 novembre 2026 - 10.05
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Richieste sussidi disoccupazione in ottobre pari a 33,2K unità
, in aumento rispetto al precedente 9,8K unità (la previsione era 25,4K unità).
(Foto: © Eros Erika/123RF)
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