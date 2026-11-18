Milano
17-nov
0
0,00%
Nasdaq
17-nov
27.002
-0,72%
Dow Jones
17-nov
50.759
-1,64%
Londra
17-nov
10.690
0,00%
Francoforte
17-nov
26.045
0,00%
Mercoledì 18 Novembre 2026, ore 08.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Regno Unito, Prezzi produzione (YoY) in ottobre
Regno Unito, Prezzi produzione (YoY) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 novembre 2026 - 08.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Regno Unito,
Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) +5,1%
, in aumento rispetto al precedente +4,7% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in settembre
Regno Unito, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Prezzi produzione Regno Unito (MoM) in ottobre
Produzione industriale Regno Unito (YoY) in settembre
Altre notizie
Prezzi consumo Regno Unito (YoY) in settembre
Appuntamenti macroeconomici del 21 ottobre 2026
Prezzi produzione Regno Unito (MoM) in settembre
Prezzi produzione USA (YoY) in ottobre
Prezzi produzione Cina (YoY) in ottobre
Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in ottobre
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto